Beşiktaş'ta yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş Divan Kurulu seçimleri olaylı geçti. Hakkında seçime girememesi yönünde karar çıkartılan mevcut başkan Yalçın Karadeniz'in salona gelmesi gerginliği tırmandırdı. Polisler salona girdi. Beşiktaş Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi'nde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Başkanı oldu.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık seçimi gergin başladı. Salona gelen Yalçın Karadeniz’in kürsü ihlali yapması üzerine güvenlik güçleri devreye girdi. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile tartışan Yalçın Karadeniz, “10 senedir buradayız. Oy kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sitem etti.

Yalçın Karadeniz'den yazılı açıklama

Yalçın Karadeniz yeni ve yazılı bir açıklama yaparak, tüm uyarıları ve mahkeme kararına rağmen kanunsuz bir seçime kalkışıldığını savundu.

Karadeniz'in açıklaması şöyle:

"Bugün usulsüz ve kanuna aykırı olarak "Seçimli Başkanlık Kurulu" toplantısı yapılmasına kalkışılmıştır.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/6 Esas sayılı ve 11 Nisan 2017 tarihli kararı ile şahsımın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık sıfatımı muhafaza ettiğime dair karar vermiştir.

Bunun üzerine, toplanan BJK. Divan Başkanlık Kurulumuz; Çağrı Heyetinin usulsüz olarak 15 Nisan 2017 tarihinde seçimli Başkanlık Kurulu seçiminin yapılması için verilen toplantı kararının "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık sıfatımı muhafaza ettiğim" Mahkeme kararı ile belirlendiğinden toplantının konusu kalmadığından iptaline karar verildiği BJK Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirildiği halde usulsüz ve yoklukla malul toplantıyı yaptırmakta ısrar etmişlerdir.

Bugün yapılan toplantıyı, halen Divan Başkanlık Kurulu Başkanı yetkisinde olmam sıfatıyla BJK Tüzüğünün 31.maddesine istinaden açtım. Ve Seçimli Başkanlık Kurulu seçiminin konusu kalmadığından Divan Başkanlık Kurulu kararıyla toplantının sonlandırılmasına karar verilerek tutanak tanzim edilmiştir.

Buna rağmen seçimli toplantı yapılarak usulsüz Divan Başkanlık Kurulu oluşturulması yok hükmündedir. BJK Divan Başkanlık Kurulumuz görevinin başındadır."

Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için tek aday olarak seçime girdi.

Beşiktaş Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi'nde 875 oy alan Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Divan Başkanı oldu.