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Spor

BEŞİKTAŞ'TA YENİ DERNEK İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 19:18

-BEŞİKTAŞ'TA YENİ DERNEK İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Beşiktaş Kulübü'nde aralarında kulüp yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpınar ile Hasan Bozkurter ve Prof. Suat Oktar'ın da bulunduğu grup yeni bir dernek kurma kararı aldı. Yapılan basın açıklamasında, ''Uzun yıllardır camianın içinde ve birlikte hareket eden bizler, Beşiktaşımız için, doğrunun yanında, yanlışın karşısında felsefesinden hareketle, faaliyetlerimizi dernek çatısı altında başlatma kararı aldığımızı başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına saygılarımızla bildiririz'' denildi. Basın açıklamasında Ahmet Akpınar, Feyyaz Tuncel, Prof. Suat Oktar, Oğuz Kemal Bulut, Şenol Erkuloğlu, Hasan Bozkurter, Bilal Özdoğan, Faruk Çakır, Hayati Köse, Aziz Mimarlar, Armağan Uslu, İsmail Güntürkün, Semih Özden, Emin Yenilmez, İsmail Yılmaz, Mert Ersin, Uğur Poyraz, Mehmet Dil, Bora Uygun, Nesil Uluay, Erkan Demirözen, Yusuf Ziya Yurteri, Cem Duruakan ve Zeki Sözer'in isimleri yer aldı.

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