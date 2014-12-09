Beşiktaş'ta yangın paniği

İstanbul Beşiktaş'ta yangın çıkan bir otelin mutfağında mahsur kalan çalışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ortaköy'deki bir otelin eksi 2. katındaki mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bazı çalışanlar mutfakta mahsur kaldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu itfaiyelerine bağlı 3 takım sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mutfakta mahsur kalan çalışanları kurtardı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, dumanın üst katlara ulaşması üzerine oteldeki tüm müşteriler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkartıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı müşteri ve otel çalışanlarına ayakta müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, hasar oluşan otelde duman tahliyesi yaptı.