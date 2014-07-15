Beşiktaş'ta Yalçın Ayhan geri gönderildi, yönetim karıştı

Beşiktaş’la protokol imzalayan Kasımpaşalı eski futbolcunun gelişi ile gidişi bir oldu. Teknik Direktör Slaven Bilic ve Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen’in ikna edilmesinin ardından bileti kesilen Yalçın Ayhan İstanbul’a geri gönderildi. Bu gelişmelerin ardından istifa ettiği haberleri çıkan Özen, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la görüşmek için Türkiye’ye döndü.

Serdar Sarıdağ ve Cengiz Malgır'ın Skorer'deki haberine göre, Beşiktaş’ın bir süre önce anlaşmaya vardığı ve önceki gün İngiltere kampına götürdüğü Kasımpaşaspor’un eski oyuncusu Yalçın Ayhan dün ilk uçakla İstanbul’a geri gönderildi.

Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Slaven Bilic’in alınmasını çok istediği oyuncunun biletini yönetim kesti, teknik heyet de ikna edildi. Taraftarın transferine karşı çıktığı Yalçın hakkındaki son kararı veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, bu oyuncunun yerine başka bir ismin transfer edileceğinin garantisini kurmaylarına verdi, bu kararın alınmasını sağladı.

Öte yandan camiadan sızan haberlere göre, futbolda yaşanan idari değişimin ardından bu kararın alındığı öğrenildi. Daha önce futbol komitesinin içerisinde yer alan Deniz Atalay’ın, bu oyuncuyla görüştüğü fakat Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni oluşumun ise bu kararı yeniden gözden geçirdiği, sonrasında ise Yalçın Ayhan ile yola devam etmeme kararı çıktığı belirtildi.

Bu gelişmeler sonrasında Futbol Genel Direktörü Önder istifanın eşiğine geldi. Yönetimin Yalçın Ayhan konusunda zorla ikna ettiği Özen, Londra’dan, İstanbul’un yolunu tuttu.

Durumu belirsiz

Başkan Fikret Orman ile bugün bir araya gelmesi beklenen Önder Özen, futboldaki yeni yapılanmanın meydana getirdiği bazı sıkıntıları gündeme getirecek. Rahatsızlıklarını Orman’a anlatacak olan Özen, çözüm bulunamaması durumunda istifasını masaya bırakacak. Aslında dün istifa etmeyi düşünen fakat Orman’ın araya girmesiyle bugüne bırakan Özen’in, Orman’ın ikna çabaları karşısında ne karar vereceği belirsizliğini koruyor.

Mahkemeye gidiyor

Beşiktaş macerası sadece iki gün süren Yalçın Ayhan yaşananlara tepki gösterdi, “Bu yaşananlar Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadı. Buraya kendi kafama göre gelmedim” dedi. Yalçın’ın Menajeri Haluk Canatar, Deniz Atalay ve Sportif Direktör Önder Özen ile bir ay önce bir araya gelerek bu transferi görüştüklerini ve resmi imzayı attıklarını söyledi. Bu imzanın Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilecek resmi imza olduğunu, maddi ve manevi yükümlülükler içerdiğini açıklayan Canatar, UEFA, FIFA ve yerel mahkemeler nezdinde gerekli bütün davaları açacaklarını bildirdi.