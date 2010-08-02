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Spor

BEŞİKTAŞ'TA VIKTORIA PLZEN MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2010 17:37

-BEŞİKTAŞ'TA VIKTORIA PLZEN MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanda istasyon çalışmaları yaptı.  Tedavileri süren Yusuf ile Rıdvan'ın yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kaleci Rüştü antrenmanda yer almadı. Sıcak ve nemli havadan bunalan futbolcular, çalışma aralarında suyla serinlemeye çalıştı. Siyah-beyazlı ekip, Viktoria Plzen maçının hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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