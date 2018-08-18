T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'ta üniversiteli Mert'in öldüğü kaza kamerada (2)

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz Cumartesi günü, babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kaldı

18 Ağustos 2018 02:57

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ta geçtiğimiz Cumartesi günü, babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Örener, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kaldı. Kazada Mert Örener, olay yerinde hayatını kaybederken babası ise yaralanmıştı. 

KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğulun kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Kısa bir süre sonra cadde üzerinde hızla ilerleyen bir araç kontrolden çıkıp kaldırıma çıkıyor ve baba ve oğlu altına alıyor. Otomobil duvara çarparak geri savruluyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENHakan KAYAİSTANBULDHABEŞİKTAŞCumartesiMertKazada MertANIGÜVENLİK KAMERASINDA KazaGörüntülerdeKısaOtomobilFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24