Beşiktaş'ta transferleri sorgulama zamanı   

Cenk harici dört santrfor bir Babel ve Talisca etmedi

En büyük hayal kırıklığı Jeremain Lens

Gökhan Töre hiç oynamadı, Vida şansını tepti

Yeni transferlerin en iyi iki ismi Pepe ve Medel

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Galatasaray mağlubiyeti ile şampiyonluk şansını bir hayli azaltan Beşiktaş\'ta bu sezon takıma katılan oyuncuların katkısının az olması artık açık bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Sezona Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Pepe ve Gary Medel\'i transfer ederek başlayan Siyah Beyazlılar, kiralıktan geri dönen Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek\'i de kadrosunda tuttu. Devre arasında ise, Cenk Tosun\'u 26 milyon Euro\'ya Everton\'a satınca ortaya çıkan santrfor eksikliğini Vagner Love ve Cyle Larin ile doldurmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida\'yı da bedelsiz olarak renklerine bağlayıp 2016-2017 sezonunun tamamında 7 yeni transfer yaptı. Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek\'in de eklenmesiyle bu sezon takıma katılan oyuncu sayısı toplamda 9 olarak kayıtlara geçti.

CENK HARİCİ DÖRT SANTRFOR BİR BABEL VE TALİSCA ETMEDİ

Gelinen noktada ise şampiyonluğun mucizelere kalmasında yeni transferlerin katkısının az olmasının etkisi fazlasıyla hissedildi.

Demba Ba, Gomez, Cenk Tosun ve Aboubakar\'ın attığı gol sayılarının yanına bile yaklaşamayan Negredo; 35 gol iddiasıyla girdiği sezonu sadece 7 gol ile tamamladı. Oysa bu sayı Demba Ba\'da 18, Mario Gomez\'de 26, Aboubakar\'da ise 12\'ydi ve Aboubakar\'ın 12 gol attığı sezonun gerçek golcüsü Cenk Tosun 20 gol atmıştı. Devre arasında Everton\'a giden Milli golcünün ilk yarıda attığı 8 gol de Negredo tarafından geçilemedi ve İspanyol golcü sezonu kapattığı için Cenk, bu sezonun en golcü santrforu olarak kalacak.

Beşiktaş\'ın Cenk\'in yerini doldurması için transfer ettiği Cyle Larin ve Vagner Love da beklenenin çok çok uzağında kaldı. Vagner Love 3 maçta onbir başlayıp bunların 3\'ünde de 90 dakikayı tamamlayamadı ve sadece 2 gol attı. Şenol Güneş\'in son Galatasaray maçında Negredo\'nun sakatlanmasına rağmen Vagner Love\'u oyuna almayıp Babel\'i santrfora geçirmesi de Brezilyalı oyuncunun takımdaki geleceğini sorgulamasına yol açacak bir hareket oldu. Cyle Larin 7 maçta kadroya girmesine rağmen sadece bir maçta 7 dakika süre alabildi ve 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise 31 maçın tamamında kadroda kendine yer buldu, ancak sonradan girdiği 5 maçta 44 dakika ile bir devre edecek süreyi bile alamadı ve gol atamadı.

Dört santrforun attığı gol sayısı sadece 10 olurken, Babel (12) ve Talisca\'nın (13) 25 gol atması Beşiktaş\'ı resmen 31\'inci haftaya kadar şampiyonluk yarışından tutan en önemli etken oldu. Babel ve Talisca 25 gole 8 asistin eklenmesiyle de Siyah Beyazlıların attığı 59 golün 33\'üne imza atarak takımdaki mevcut dört santrforu 3\'e katladı.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI JEREMAİN LENS

Fenerbahçe\'de geçirdiği harika sezonun ardından 5.6 milyon Euro ödenerek Sunderland\'den transfer edilen Jeremain Lens, Beşiktaş camiası için şüphesiz bu sezonun en büyük hayal kırıklığı transferi oldu.

11 maça onbirde başlayan Hollandalı oyuncu, Trabzonspor maçı haricinde hiç bir maçı 90 dakika tamamlayamadı ve genelde tepkilerle saha kenarına geldi. Lens, oynadığı maçlarda skor katkısı yapmaktan uzak çalım denemeleri, yetişemediği toplar ve isabetsiz ortaları ile akıllarda kaldı ve gönderilmesi düşünülenler listesinin hep en üst sırasında yer aldı. Jeremain Lens 31\'inci hafta itibari ile sadece 1 gol atarken henüz asist yapamadı.

GÖKHAN TÖRE HİÇ OYNAMADI, VİDA ŞANSINI TEPTİ

Siyah Beyazlılarda takıma bu sezon katılan diğer yeni oyunculardan Gökhan Töre ve Domagoj Vida da bekleneni veremeyen iki isim oldu.

Kiralıktan geri dönen Gökhan Töre, sezon başı antrenmanında sakatlanarak 8 ay daha futboldan uzak kaldı. Son 5 haftadır maç kadrosunda kendine yer bulan Töre henüz süre alamadı. Ağustos ayında imza attırılmasına rağmen Dinamo Kiev\'in ısrarcı tutumu yüzünden ancak devre arasında transfer edilen Vida da bekleneni veremeyen bir diğer isim. Vida sadece 4 maç onbirde görev alırken 90 dakika oynadığı maç sayısı 3 oldu. Şampiyonlar Ligi\'nde ise oynadığı ilk maçın 16\'ncı dakikasında kırmızı kart görerek Beşiktaş\'ı 10 kişi bıraktı ve 5-0\'lık Bayern Münih yenilgisinin baş mimarlarından oldu. Şenol Güneş\'in stoperde oyuncu eksildiğinde Medel\'i Vida\'nın yerine oynatması da Hırvat stoper için eksi puan oldu.

YENİ TRANSFERLERİN EN İYİ İKİ İSMİ PEPE VE MEDEL

Beşiktaş\'ın bu sezon takıma kattığı 9 yeni isimden sadece Pepe ve Gary Medel beklentilerin üzerine çıkarak takıma fazlasıyla katkı yaptı.

Halen dünyanın sayılı stoperlerinden biri olan Pepe, sakat ve cezalı olmadığı 23 maçın 22\'sinde 90 dakika forma giydi ve takım savunmasının lideri oldu. 90 dakikayı tamamlayamadığı tek maç ise sakatlandığı son Galatasaray maçı oldu ve sezonu kapattı. Gelir gelmez formayı kapmak için aşırı hırslı olan ve bu hırsını sürekli sarı kart görerek kendi kendine cezalandıran Medel de Şenol Güneş\'in tavsiyelerini dinlemesi sonucu takımın değişmez ismi oldu. Kilolarından kurtulduktan sonra sağ bek, stoper ve orta saha olmak üzere 9 maça onbirde başlayan Medel, son 6 ayda takımın değişmez adamı ve taraftarın da sevdiği futbolculardan biri oldu.