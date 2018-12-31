Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya'da start verecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı gibi 4 oyuncu ile kesin olarak yollarını ayırıp santrfor, sağ bek ve stoper olmak üzere 3 yeni transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, en az iki transferi yeni yılın ilk haftası bitirip kampa yetiştirmek istiyor.

Burak Yılmaz'da üçlü çözüm arayışı

Teknik direktör Şenol Güneş'in iki sezondur ısrarla istediği Burak Yılmaz transferinde bu kez imza aşamasına kadar gelen siyah-beyazlılar, Trabzonspor Yönetimi ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Transferde sorun ise, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacaklarının Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında nasıl pay edileceği olarak belirtildi.

Trabzonspor'dan alacağı olan 700 bin Euro'dan vazgeçen golcü oyuncunun, kalan paranın ise iki takım arasında konuşulmasını istediği öğrenildi. Burak'ın vazgeçtiği rakamdan sonra geriye 1.2 milyon Euro'yu bulan alacağın da Beşiktaş ile bordo-mavili kulüp arasında pay edilmesiyle transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Kesin anlaşma bu şekilde sağlanırsa Trabzonspor, Burak'a borcu olan 1.9 milyon Euro'nun 1.3 milyon Euro'sundan kurtulacak ve Beşiktaş da Burak'a 600 bin Euro ödeyerek transferi gerçekleştirecek.

Beşiktaş ile pürüz yaşamayan ve diğer tüm şartlarda anlaşma sağlayan 33 yaşındaki golcünün transferinin Antalya kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

Burak transferi geçtiğimiz transfer döneminde de bitme aşamasına gelmiş ancak son anda Beşiktaş'ın çekilmesiyle transfer gerçekleşmemişti.

Sadık Çiftpınar için önce takas, sonra bonservis pazarlığı

Pepe'nin ayrılmasının ardından stopere de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isim ise Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin en önemli kozu durumunda. Siyah-beyazlılar takas için akla gelen isimlerden Cyle Larin'in şimdilik takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Malatyaspor'a Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i de önerecek. Takas ihtimalinin ortadan kalkması halinde ise bonservis pazarlığına başlayacak.

Öte yandan takımdan gönderilmek istenen futbolculardan Vagner Love'ın menajeri aracılığıyla Brezilya kulüpleriyle resmi temaslarda olduğu öğrenilirken, diğer oyuncular Gökhan Töre, Cyle Larin ve Tolga Zengin'de şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadığı bildirildi. (DHA)