BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI; OTOMOBİL TAKLA ATTI

*Beşiktaş\'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yanındaki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kaza Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Sarıyer yönünde Fatih Bayrak\'ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Daha sonra refüj demirlerine ve ağaca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü Fatih Bayrak yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Murat Borazan ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Polis ekipleri

-Kazadan yara almadan kurtulan Murat Borazan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

