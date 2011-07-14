-BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, siyah-beyazlı camiaya tam anlamıyla şok yaşattı. Siyah-beyazlı futbol takımı, sezonun başlamasına kısa sürede kala Havutçu'nun cezaevine konulmasıyla teknik direktörsüz kaldı. Beşiktaş, sezon takvimine göre 5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu öncesi 31 Temmuz'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Erzurum'da TFF Süper Kupa maçında karşılaşacak. Teknik direktör konusunda gözler, hukuki sürecin her aşamasını yakinen takip ettiğini açıklayan kulüp yönetim kuruluna çevrildi. Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampını bu akşam TSİ 20.00'de Pinzgau Saalfelden ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, Tayfur Havutçu'nun yokluğunda Avusturya'daki çalışmalarını yardımcı antrenörler Roland Koch, Ömer Gülen ve Kaan Dobra yönetiminde gerçekleştirdi. -TAYFUR HAVUTÇU'NUN BEŞİKTAŞ SERÜVENİ Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ta 4 aydır teknik direktörlük yapıyordu. Yardımcılığını yaptığı Alman teknik adam Bernd Schuster'in istifasının ardından 15 Mart 2011 tarihinde kulüp yönetim kurulunca teknik direktör olarak göreve getirilen Tayfur Havutçu, takımının başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, 16 Mayıs 2011 tarihinde internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Havutçu'nun sözleşmesini bu sezondan başlamak üzere 2 artı 1 yıl uzatma kararı almıştı. Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde birçok kupa kazanan 41 yaşındaki Tayfur Havutçu, (A) milli formayı ise 45 kez giyerken, 6 kez fileleri havalandırdı.