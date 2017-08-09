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Beşiktaş'ta tarihi binadan kopan parçalar, restoranda yemek yiyenlerin üzerine düştü: 4 yaralı

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi

09 Ağustos 2017 01:36

Beşiktaş'ta restorasyon çalışması süren tarihi binanın duvarının bir bölümünün yan taraftaki restoranın bahçesine çökmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ihlamurdere Caddesi üzerinde bulunan ve restorasyon çalışması süren tarihi bir binanın arka duvarı kısmen çöktü. Binadan kopan beton parçaları, yan taraftaki restoranın bahçesine düştü. Olayda, restoranda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiden ikisi ambulansta tedavi edilirken, diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı sırada binada herhangi bir çalışmanın olmadığı bildirildi.

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