Beşiktaş'ta Talisca'nın bonservisi için yeni formül

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, son iki sezondur Benfica'dan kiraladığı ve siyah-beyazlı formayla başarılı performans sergileyen Anderson Talisca'nın bonservisini sponsor desteğiyle almak istiyor.

Benfica’nın 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine yeni arayışlara başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, sponsor desteği başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Habertürk’ten Kartal Yiğit’in haberine göre yönetimin bonservisini almak için harekete geçtiği Talisca için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsor arayışına başladı. Başkan Orman ve yönetiminin adı gizli tutulan bir sponsor ile görüştüğü ve anlaşma olduğu takdirde Talisca'nın bonservisinin alınacağı belirtildi.

İsmi sır gibi gizlenen bu sponsor ile anlaşılması halinde ilk kez Türkiye piyasasına girecek olan önemli bir firma ismi olduğu öğrenildi.

Talisca da kalmak istiyor

Bir ara Premier Lig'e gitme düşüncesi bulunan ve sezon başı kampında kafası karışık olan Anderson Talisca da artık tamamen kendisini Beşiktaş'a vermiş bulunuyor. Brezilyalı oyuncu hem devamlı oynamak hem de Avrupa piyasasında bulunmak için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.