Beşiktaş'ta Talisca sorunu çözüldü!

Benfica'nın lisans için gerekli belgeleri göndermemesi nedeniyle Süper Kupa karşılaşmasında forma giyemeyen Anderson Talisca, Portekiz ekibinin lisans sorununu çözmesi üzerine siyah-beyazlıların Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maça çıkabilecek.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.
Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"