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Spor

Beşiktaş'ta Talisca sorunu çözüldü!

Brezilyalı yıldız, belgelerin gönderilmemesi nedeniyle Süper Kupa karşılaşmasında forma giyememişti

10 Ağustos 2017 19:27

Benfica'nın lisans için gerekli belgeleri göndermemesi nedeniyle Süper Kupa karşılaşmasında forma giyemeyen Anderson Talisca, Portekiz ekibinin lisans sorununu çözmesi üzerine siyah-beyazlıların Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maça çıkabilecek.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.

Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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