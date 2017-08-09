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Spor

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu

Siyah-beyazlılar Talisca'nın yerine Medel, Miranda ve Sosa'yı düşünüyor

09 Ağustos 2017 12:48

Portekiz ekiplerinden Benfica, hakları bir sezon daha Beşiktaş'ta bulunan Anderson Talisca'yı 40 milyon Euro karşılığında Inter'e satmak istiyor. Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın iznini almak için siyah-beyazlılara da bu transferden pay vermek zorunda.

Sözcü'nün haberine göre; Beşiktaş, Talisca'nın transferinden Benfica'dan yüklü miktarda para istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca Inter'den kadrosuna katmak istediği Gary Medel ve Miranda'nın bonservislerini de bu şekilde bedavaya getirmek istiyor.

Talisca'nın yerine Sosa

Milliyet muhabiri Serdar Sarıdağ'a göre, Beşiktaş'ın ilk hedefi Talisca'yı elinde tutmak olsa da gelecek büyük bir teklif işleri değiştirebilir. Siyah-beyazlılar, Medel, Miranda ve nakit para kapsayan bir teklif gelmesi halinde Milan'a sattığı Jose Sosa'yı tekrar kadrosuna katmayı düşünebilir.

Orman: İnşallah Talisca'nın
bonservisini alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Brezilyalı yetenek Talisca'yı bu sezon ellerinde tutmak istediklerini ve sezon sonu bonservisini almak istediklerini belirtmişti. Talisca'nın Beşiktaş'a satış opsiyonu 25 milyon Euro, ancak siyah-beyazlılara UEFA'nın getirdiği mali fair-play kısıtlaması gelecek sezon sona eriyor.

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