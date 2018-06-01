Beşiktaş'ta Talisca dönemi sona erdi

Anderson Talisca'nın Beşiktaş macerası resmen sona erdi. iki yıl önce Benfica'dan kiralanan ve oynadığı futbolla tüm otoritelerin taktirini kazanan Brezilyalı yıldız, taraftarlarında sevgilisi olmuştu.

Satın alma opsiyonu ile kiralanan Talisca'nın 21 milyon Euroluk bonservisi için portekiz kulübü ile pazarlıklarda bulunan Beşiktaş, istediği sonuca ulaşamadı.

Siyah beyazlı ekibin 31 Mayıs'a kadar olan opsiyonu kullanmaması üzerine Talisca, Benfica'ya geri döndü.

Portekiz'de de kalması beklenmeyen Anderson Talisca'nın kariyerini İngiltere veya İtalya'da sürdüreceği iddia ediliyor.

Brezilyalı yıldız beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda 1 şampiyonluk yaşarken, oynadığı 80 maçta, 37 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.