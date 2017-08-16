T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı

Alman futbolcunun performansı, özellikle Gökhan Gönül'ün transferinden sonra taraftarın tepkisini çekmişti

16 Ağustos 2017 12:37

Transfer döneminde PepeAlvaro NegredoJeremain Lens ve Gary Medel olmak üzere 4 yabancıyı kadrosuna katan Beşiktaş, yabancı sayısının 17'ye ulaşması nedeniyle Andreas Beck ile yolları ayırma planı yapıyor.

Yabancı sınırının 14 olduğu Süper Lig'de şu an kadrosunda 17 yabancı bulunan ve stoper transferi için de yabancı isimlerin dillendirildiği Beşiktaş'ta talip çıkması halinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boyko, Aras, Pedro, Milosevic'in yanına bir de 32 yaşındaki Andreas Beck eklendi. Alman futbolcunun performansı özellikle Gökhan Gönül'ün transferinden sonra siyah-beyazlıların tepkisini çekmişti.

NTV Spor'un haberine göre; takımdan ayrılan Aboubakar, Rhodolfo, Marcelo ve Demba Ba’ya rağmen, kiralık olarak farklı takımlarda oynayan 3 oyuncu kadroya katıldı.
 
Yapılan 4 yabancı oyuncu transferi ile kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, bu sayıyı öncelikle 14’e düşürecek. 
 
Takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Boyko, Milosevic ve Franco’nun yanı sıra Aras Özbiliz için henüz kulübe ulaşan ciddi bir teklif yok. Yönetim bu isimlerin yanı sıra Andreas Beck ve Mitrovic ile de yollarını ayırabilir. 

ETİKETLER

AndreasBeckBeşiktaşayrılıkgönderiliyormutransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24