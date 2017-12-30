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BEŞİKTAŞ'TA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bulunan şüpheli çantayı polis fünye ile kontrollü patlattı

30 Aralık 2017 03:02

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta bulunan şüpheli çantayı polis fünye ile kontrollü patlattı. Pakette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Saat 22.30\'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. 
Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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