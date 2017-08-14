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Spor

Beşiktaş'ta Sosa ve Vida transferleri için düğmeye basıldı

Transferlere Şenol Güneş de onay verdi

14 Ağustos 2017 20:39

Süper Lig'de üst üste 3'üncü şampiyonluğu isteyen ve kadrosunu PepeAlvaro NegredoJeremain LensGary Medel gibi güçlendiren Beşiktaş, Jose Sosa ve Domagoj Vida'yı da kadrosuna katmak istiyor.

İki sezon önce 7 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan ve istediği forma şansını bulamayan Sosa'nın siyah-beyazlı ekibe dönmek istediği bilinirken, sözleşmesi ocak ayında sona erecek Hırvat stoper Vida'nın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Transfere yaklaşık 200 milyon Euro harcayan İtalyan ekibinin gözden çıkardığı Arjantinli yıldız için geri sayım başladı. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.

Şenol Güneş onay verdi

İtalyan ekibi Arjantinli oyuncu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu rakama sıcak bakmıyor. Orman, Beşiktaş'a dönmek için oldukça istekli olan ve haber gönderen Sosa'nın bonservisini almasını bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, 3 kulvarda güreşecek takımı için bol alternatifli bir kadro istiyor. Bu nedenle tecrübeli hoca, 32 yaşındaki oyuncunun takıma dönmesi yönünde talimat verdi.

Vida'da Dinamo Kiev 2 milyon
euroya kadar düştü

Domagoj Vida cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak'ta boşa çıkacak olan Hırvat stoperden para kazanmak isteyen Dinamo Kiev, bonservis bedelini 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Vida ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 

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