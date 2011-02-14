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Spor

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK GELİŞME İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 23:30

-BEŞİKTAŞ'TA ŞOK GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, futbol takımı kaptanı İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi fesh etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, Ankaragücü maçının devre arasındaki davranışları nedeniyle tecrübeli futbolcunun sözleşmesini fesh ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Dün oynanan Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının devre arasında soyunma odasında futbolcumuz İbrahim Üzülmez'in sebebiyet verdiği sportmenliğe aykırı davranış neticesinde, teknik heyetimizin verdiği rapor ve durum yönetim kurulumuzun bugün olağanüstü yaptığı toplantıda değerlendirilmiş ve İbrahim Üzülmez'in sözleşmesinin feshedilerek kulübümüz ile olan ilişkisinin kesilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.'' Bu arada, İbrahim Üzülmez'in, Beşiktaş'ın Ankaragücü ile yaptığı maçın devre arasında takım arkadaşı İbrahim Toraman ile tartıştığı öğrenildi.  İki futbolcu daha önce de sezon başı kampında kavga etmiş ve bir süre kadro dışı bırakılmıştı.

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