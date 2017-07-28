Beşiktaş'ta şok eden sakatlık; en az 6 ay yok!

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta, sabah antrenmanı sırasında büyük bir şok yaşandı. Stoper sıkıntısı olan siyah-beyazlılarda, RB Leipzig'den kiralanan Atınç Nukan, sol diz ön çapraz bağlarından sakatlandı.

Ağır bir sakatlık geçiren 24 yaşındaki stoperin, en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.



En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. "