T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta şok eden sakatlık; en az 6 ay yok!

Sezon başında kiralanmıştı

28 Temmuz 2017 16:41

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta, sabah antrenmanı sırasında büyük bir şok yaşandı. Stoper sıkıntısı olan siyah-beyazlılarda, RB Leipzig'den kiralanan Atınç Nukan, sol diz ön çapraz bağlarından sakatlandı.

Ağır bir sakatlık geçiren 24 yaşındaki stoperin, en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir.

En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. "

ETİKETLER

Atınç NukanBeşiktaşsakatlıksol diz ön çapraz bağstoper6 aysahalardan uzakşok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24