Beşiktaş'ta Sivok, sahalara dönüyor

Beşiktaş'ta Tomas Sivok sahalara geri dönüyor. 2 haftadır takımla çalışan Çek futbolcu, İstanbul Başakşehir maçında forma giymek için teknik direktör Slaven Bilic ile görüştü.

Sivok, Hırvat teknik adama hazır olduğunu ve son 9 haftada takıma katkı sağlamak istediğini söyledi. "Şampiyon olarak başladım, şampiyon olarak bitirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Çek futbolcu, siyah beyazlı kulübe bir lig zaferiyle veda etmek için elinden geleni yapacağını aktardı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Tomas Sivok, İstanbul Başakşehir maçında 18 kişilik maç kadrosunda yer alabilecek. Ligin kalan haftalarında ise Çek oyuncunun ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

31 yaşındaki defans oyuncusu bir önceki sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon kasım ayına kadar 12 maçta görev alan Sivok, 9. haftada oynanan İstanbul Başakşehir maçında sakatlandı. Devre arasında takımdan gönderilmesi gündeme gelse de Tomas Sivok sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi.