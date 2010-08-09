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BEŞİKTAŞ'TA SİVOK ÇIKTI, GUTİ GİRDİ İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 23:37

-BEŞİKTAŞ'TA SİVOK ÇIKTI, GUTİ GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yapacağı maç öncesi, UEFA'ya Sivok'un yerine Guti'nin ismini bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan ve sözleşmesini dondurduğu Sivok'u listeden çıkarırken, Çek futbolcunun yerine İspanyol yıldız Guti'nin ismini verdi. Beşiktaş formasıyla ilk maçına Villareal ile yapılan maçta çıkan ve Süper Lig'deki Bucaspor karşılaşmasıyla ilk resmi karşılaşmasına çıkması beklenen Guti, böylece UEFA Avrupa Ligi maçlarında da forma giyebilecek.

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