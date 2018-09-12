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BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta yolda yürüyen Yasin E

12 Eylül 2018 13:45

 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta yolda yürüyen Yasin E. aralarında daha önceden husumet olduğu idda edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yasin E. olay sonrası bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.
Olay  Beşiktaş Tepecik Yolu\'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasin E. yolda yürürken aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından 4 kurşunla yaralanan Yasin E. çevrede bulunan bir kuaför dükkanına sığındı. Olayı gerçekleştiren kişi ise geldiği araçla kayıplara karıştı. Kuaförde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yasin E.\'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil incelemesi başlattı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Yaralının kuaförden çıkarılarak ambulansa götürülmesi
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar
 

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