Beşiktaş'ta silahlı çatışma; 2 yaralı

Beşiktaş’ta bir gece kulübü önünde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Gayrettep Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan bir gece kulübüne gelen kimliği belirsiz kişilerle çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişiler gece kulübünden çıkartıldı. Bir süre sonra bu kişiler gece kulübüne dönerek ellerindeki silahla ateş edip, otomobille kaçtı.

Açılan ateş sonucunda Ercan D. (28) ve Hasan Hüseyin E. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Ercan D. ve bacağından yaralanan Hüseyin E"yi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ercan D'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.