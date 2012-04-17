Beşiktaş'ta Sidnei, Alves ve Bebe kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Sidnei, Alves ve Bebe kadro dışı kaldı. Siyah beyazlılarda üç yabancı futbolcu özel hayatlarına dikkat etmemeleri ve disiplinsiz davranışları yüzünden, Tayfur Havutçu tarafından kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Ligi lider Galatasaray'ın ardından 22 puan ile dördüncü sırada tamalayan Beşiktaş, dün akşam oynanan Süper Final ilk maçında rakibine 2-0 mağlup oldu. Siyah Beyazlı takımda 2012 Ocak ayından itibaren devam eden olumsuz tablonun yanı sıra, Süper Final'e de kötü başlangıç yapılması camianın moralini bozarken, takım içindeki huzursuzluklara bir yenisi eklendi.

Sezon başından bu yana Guti, Fernandes ve Quaresma disiplinsiz hareketleri sebebiyle belli dönemlerde kadro dışı bırakılmışlardı. Bu futbolculardan Guti takımdan ayrılırken, Fernandes ve Quaresma affedilmişlerdi.

Beşiktaş'ta bugün de Bebe, Sidnei ve Alves'in süresiz kadro dışı bırakıldıkları öğrenildi. Siyah Beyazlı takıma sezon başında Manchester United'den kiralanan Bebe, yine sezon başında Benfica'dan kiralanan Sidnei ile bonservisinin yüzde ellisi 3.1 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Alves'in düzensiz gece hayatları sebebiyle kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.

Üç oyuncunun geçtiğimiz hafta içinde izinli olmadıkları günlerde geçe gec saatlere kadar gece kulüplerinde olduklarını tesbit eden Siyah Beyazlı teknik heyet bu oyuncuları kadro dışı bıraktı.

Bebe, Sidnei ve Alves'in bugünden itibaren A takımdan ayrı olarak antrenmanlara çıkacakları öğrenilirken, oyuncular hakkındaki son kararı teknik direktör Tayfut Havutçu'nun vereceği kaydedildi.



Bebe, Beşiktaş'a Süper Final'de de katkı sağlayamayacak



Öte yandan sezon başında Manchester United'den 1 yıllığına kiralanan Bebe, 2011 Ağustos ayında Portekiz U21 takımının Slovakya U21 takımı ile oynadığı maçta sakatlanmış ve sahalardan 8 ay uzak kalmıştı. Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a gelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Bebe'nin, Süper Final'de Beşiktaş'a katkısının olması tahmin ediliyordu. Ancak genç oyuncu kadro dışı kalmasını ardından Süper Final'de de Siyah Beyazlı takıma katkı sağlayamayacak.