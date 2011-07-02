-BEŞİKTAŞ'TA SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, futbolcular bu bölümde ısınma ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı takımda, oyuncuların bir bölümü sağlık kontrollerine gittikleri için çalışmaya katılmadı. Yeniden anlaşmaya varılan Fernandes, izinden dönen isimler Guti, Quaresma ve İsmail'in yanı sıra Egemen, Aurelio, Holosko, Simao ve Ekrem, sağlık kontrollerine gittikleri için idmanda yer almadı. Sağ dizindeki ağrı nedeniyle dünkü antrenmanlara katılmayan kaleci Rüştü de bugünkü çalışmada takıma dahil oldu. Beşiktaş'ta Sivok ile Almeida'nın pazartesi günü başlayacak Avusturya kampında takıma katılacakları bildirildi. Hazırlıklarının İstanbul bölümünü bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak olan Beşiktaş takımı, yarını izinli geçirdikten sonra 4 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. -NARTALLO, OĞLUYLA TESİSLERE GELDİ- Beşiktaş'ın eski futbolcularından Osvaldo Nartallo, oğlu ile birlikte BJK Nevzat Demir Tesislerine geldi. Arjantinli eski futbolcu, antrenman esnasında oğlu Brian'la tesislere gelirken, basın mensuplarıyla Türkçe olarak bir süre sohbet etti. Kendisinin ve oğlunun Türkçe bildiğini belirten Nartallo, oğlunun Türkçe Olimpiyatları'nda yer alması nedeniyle Türkiye'de olduklarını dile getirerek, Beşiktaş takımına yeni sezon için başarı dileğinde bulundu. Osvaldo Nartallo, 1993-94 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.