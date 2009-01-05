Beşiktaş'ta Seriç problemi



Beşiktaş'ta transfer arayışları sürüyor. Ancak yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için takımdan gönderilmesi düşünülen Seriç'in Beşiktaş'tan ayrılmak istememesi yöneticileri düşündürüyor.





Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını başkan Yıldırım Demirören bizzat yürütüyor. Yurt dışında bazı futbolcuların menajerleriyle görüşen Demirören, Türkiye'ye döndükten sonra teknik direktör Mustafa Denizli ile durum değerlendirmesi yapacak.



Yabancı transferinin gerçekleşebilmesi için kadroda bulunan 1 yabancı futbolcunun gönderilmesi gerekiyor. Gönderilmesi muhtemel oyuncuların başında ise sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan Anthony Seriç geliyor..



Ancak Hırvat futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmemesi yönetimin yabancı transferinde elini bağlıyor. Seriç'in sezon sonuna kadar alacaklarını ve bonservisini istediği belirtiliyor.



Denizli'nin, ülkesinden İstanbul'a 6 gün geç dönen ve siyah-beyazlı kulüpte artık oynamak istemediğini söyleyen Edouard Cisse'nin de takımdan gönderilmesini istediği iddia ediliyor. Cisse'nin Fransa'dan bazı kulüplerle temas halinde olduğu da gelen haberler arasında...



Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mert Nobre ile de bu hafta masaya oturacak. Başkan Yıldırım Demirören ve yönetici Mario Berk, Nobre'nin menajeri Juan Figger ile perşembe günü bir araya gelerek son bir görüşme yapacak.

