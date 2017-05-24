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Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilklerin peşinde

Güneş, takımının şampiyonluğu durumunda 24 sezon sonra Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluk sevinci hasretini de bitirecek

24 Mayıs 2017 18:11

Spor Toto Süper Lig'de 71 puanla lider durumda bulunan ve 33. haftada Gaziantepspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kulüp tarihinde ilklere imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların kupa sayısı 14 olarak tescillendi.

Bu başarıların büyük bölümünü yabancı teknik adamlarla yakalayan ve 1959'dan itibaren bir Türk teknik direktörle ilk şampiyonluğu 2008-2009'da Mustafa Denizli ile yaşayan siyah-beyazlı takım, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

Gaziantepspor maçında tarih yazılabilir

Siyah-beyazlı takım, 33. haftada, 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor'u yenmesi veya Medipol Başakşehir'in bir gün öncesinde evinde Adanaspor'a mağlup olması halinde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu son hafta öncesi ilan edecek.

Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşması halinde Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk Türk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçecek. 

24 sezonluk hasret bitecek

Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu durumunda 24 sezon sonra Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluk sevinci hasretini de bitirecek.

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