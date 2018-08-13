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Spor

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Siyah beyazlılar 16 Eylül Pazar günü sandığa gidiyor Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihi belli oldu

13 Ağustos 2018 21:29

Siyah beyazlılar 16 Eylül Pazar günü sandığa gidiyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş\'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'un tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Başkan Fikret Orman, iki gün önce yapılan Beşiktaş Divan Kurulu 2018 Yılı 3\'üncü Olağan Toplantısı\'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıklamıştı. Beşiktaş yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, seçimin 16 Eylül Pazar günü yapılması kararını aldı.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ RESMEN AÇIKLADI
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, \"Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır. Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız\" denildi.

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