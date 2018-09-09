Beşiktaş'ta seçim ertelendi

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 9 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Gelincik Sokak No:2 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılmasına karar verilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül 2018 Pazar günü aynı yer ve saate ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız"

