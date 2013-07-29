Beşiktaş'ta seçim bitti, Eto'o bitmedi

Beşiktaş’ta transfer komitesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay’dan seçimdeki rakiplerine "Eto'o'yu transfer edin parasını biz verelim" diye seslendi.



Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Serdal Adalı'nın aday olduğu 16 Haziran tarihinde yapılan olağan seçimli genel kurulda Fikret Orman yeniden siyah beyazlı kulübün başkalığına seçilmişti.

Seçim öncesi özellikle Adalı, ortaya koyduğu vaatler ile dikkat çekmişti. O dönemde Adalı, başkan olduğu takdirde Samuel Eto'o'yu transfer edeceğini açıklamış ve Eto'o ismi spor kamuoyunda önemli etki yaratmıştı.

Son günlerde Serdal Adalı'nın listesinde bulunan Doğan Küçükemre'nin Eto'o transferine yönelik açıklamaları sonrası, Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Transfer Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Atalay açıklamasında, "İddia ettiğiniz şartlarda ve maliyette anlaşıp ülkemize getireceğiniz Samuel Eto'o'nun transferini gerçekleştirmeye tüm maliyetlerini üstlenerek yönetim kurulumuz hazırdır. Beşiktaş kamuoyu bu iddialarınızın arkasında durmanızı ve bu transferi gerçeğe dönüştürmenizi beklemektedir" dedi.

Atalay'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Eski yöneticilerimizden Doğan Küçükemre’nin bazı medya organlarında adımı kullanarak yaptığı açıklamalarını ve iddialarını şaşırarak ve üzülerek okudum.

Öncelikle şunu belirteyim, aramızda uzun yıllara dayanan bir hukuk mevcut olan Sayın Küçükemre ile seçim sürecinin ardından konuştuğumuz doğrudur. Ancak bir başka doğru da arayan tarafın Sayın Küçükemre değil, ben olduğumdur. Görüşmemizin ana konusu transfer değil, seçim süresince iç bünyede yaşanılan sıkıntılar ve bunların camiamıza zarar vermeden giderilmesi temennileri olmuştur.

Seçim süresi boyunca spekülasyonu yapılan Samuel Eto’o’nun transferi vaadinin gerçek olup olmadığı Başkanımız Fikret Orman’ın isteği üzerine Sayın Küçükemre’ye yine benim tarafımdan sorulmuştur. Sayın Küçükemre söz konusu futbolcuyu 5 Milyon Avro civarında bir rakama transfer edebileceklerini, seçimi kazandıkları takdirde bu maliyetin yarısının Sayın Serdar Adalı, geri kalanının da yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılamasını planladıklarını aktarmıştır.

Ancak yaptığımız kısa bir araştırmanın ardından Sayın Adalı ve Sayın Küçükemre’nin Samuel Eto’o’nun kendisiyle değil, o günlerdeki seçim stratejisi gereğince sadece bir takım menajerlerle ve avukatlarla görüşmeler yaptığı ve söz konusu transferin bu rakamların çok üstünde gerçekleşebileceği tespit edilmiştir.

Hal böyleyken Sayın Küçükemre’nin söz konusu futbolcuyu 5 Milyon Avro civarında bir maliyetle yarım saatte transfer edebileceği iddialarını hala yüksek sesle telaffuz edebiliyor olması, son derece manidardır ve hayal mahsulüdür.

Sayın Adalı ve Sayın Küçükemre’ye şu çağrıda bulunmaktayız:

İddia ettiğiniz şartlarda ve maliyette anlaşıp ülkemize getireceğiniz Samuel Eto’o’nun transferini gerçekleştirmeye tüm maliyetlerini üstlenerek yönetim kurulumuz hazırdır. Beşiktaş kamuoyu bu iddialarınızın arkasında durmanızı ve bu transferi gerçeğe dönüştürmenizi beklemektedir.

Saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunarım.