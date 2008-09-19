Beşiktaş'ta savunmaya 'Çek' damgası



Sezon başında Çek savunma oyuncuları Sivok ve Zapotocny'yi transfer eden Beşiktaş, ilk 6 resmi maçta kalesinde 3 gol görürken, bu iki oyuncunun birlikte görev yaptığı 3 maçı da gol yemeden tamamladı.



Yeni sezona Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk ve UEFA Kupası'nda da başarıyı hedefleyen Beşiktaş, uzun süredir savunmada yaşadığı sıkıntılarını sezon başı itibariyle en aza indirdi.



Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra, Turkcell Süper Lig'de savunmada büyük sorunlar yaşayan ve çok gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise ilk 6 resmi maçta bambaşka bir görüntü sergiledi.



Sezon başında Çek savunma oyuncuları Sivok ve Zapotocny'yi transfer eden Beşiktaş, 2008-09 sezonun ilk 6 resmi maçında kalesinde sadece 3 gol görürken, bu yöndeki performansıyla isabetli transferler yaptığını gösterdi.



Geçen sezon ligde 34 maçta 32 gol yiyen ve kalesinde maç başına 0,9 gol ortalaması gören siyah-beyazlı ekip, Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme ve grup maçlarında ise 9 karşılaşmada toplam 17 kez gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. Avrupa kupalarında yedikleri maç başına 1,8 gol ortalaması sonrası savunma sıkıntıları ön plana çıkan Beşiktaş, özellikle İngiltere'nin Liverpool takımıyla deplasmanda oynadığı maçta kalesinde 8 gol görerek büyük eleştiriler almıştı.



Beşiktaş Kulübü yönetimi, geçen sezon yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak, Baki Mercimek'in yanı sıra, yarım sezon forma giyen Gordon Schildenfeld ile yollarını ayırdı. Ardından Gökhan Zan ve İbrahim Toramanlı kadroya Çek oyuncular Sivok ve Zapotocny'i transfer eden 'Kara Kartallar', 2008-09 sezonu başlarında, geçen sezona göre savunmada bambaşka görüntü sergiledi.



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 3 maçta sadece Antalyaspor'dan 2 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası ön elemelerinde ise Bosna-Hersek'in Siroki Brijeg ekibi karşısında kalesinde tek gol gördü.



Antalyaspor maçının ardından ligde Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Avrupa'da ise Siroki Brijeg ile yaptığı ikinci maçın yanı sıra, 1. turda Ukrayna'nın Metalist Kharkiv ekibi karşısında da kalesini gole kapadı.



Beşiktaş, özellikle son maçlarda görev alan Sivok ve Zapotocny'nin uyumuyla başarılı bir savunma yaptı.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın son maçlarda beraber görev verdiği Çek oyuncular, başarılı bir performans ortaya koyarak, camianın yüzünü güldürmeye başladı.



Siyah-beyazlı takım, Sivok ve Zapotocny ikilisinin aynı anda görev yaptığı Siroki Brijeg, Metalist Kharkiv ve Trabzonspor maçlarında gol yemeyi unuttu.



Bu arada Beşiktaş'ta bu iki oyuncunun yokluğunda iki maçta Gökhan Zan, 1 karşılaşmada ise İbrahim Toraman görev yaptı. Rüştü, Sivok, Zapotocny, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, Serdar Kurtuluş, Tello ve Seriç'in görev aldığı Beşiktaş savunması, sadece Antalyaspor maçında başarısız bir görüntü çizerken, diğer mücadelelerde görevlerini başarıyla yerine getirdi.

