Beşiktaş'ta sarı kart alarmı

T24-

“Kara Kartallar”da, 3'er sarı kartı bulunan Michael Fink, Fabian Ernst, İbrahim Toraman ve Uğur İnceman, Trabzonspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Bu arada, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında da forma giymesi beklenmeyen Matteo Ferrari'nin de 3 sarı kartı bulunuyor.