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Spor

Beşiktaş'ta sarı kart alarmı

Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile hafta sonunda zorlu bir maça çıkacak Beşiktaş'ta, sarı kart alarmı verildi.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi karşılaşmasına çıkacak siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.


“Kara Kartallar”da, 3'er sarı kartı bulunan Michael Fink, Fabian Ernst, İbrahim Toraman ve Uğur İnceman, Trabzonspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


Bu arada, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında da forma giymesi beklenmeyen Matteo Ferrari'nin de 3 sarı kartı bulunuyor.

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