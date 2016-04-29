Beşiktaş'ta şampiyonluk primi belli oldu

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde dün (28 Nisan 2016) futbol takımı ve teknik heyetle öğlen yemeğinde buluşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyon olunması halinde toplam 3 milyon dolar prim vereceklerini açıkladı. Orman, yaptığı konuşmada takıma sonuna kadar inandıklarını ve güvendiklerini söyledi.

“Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre, Fikret Orman, siyah beyazlıların 7 yıl aradan sonra şampiyon olması halinde futbolculara toplam olarak 3 milyon dolar prim vereceklerini söyledi. Orman, “Bugüne kadar büyük ve başarılı bir mücadele ortaya koydunuz. Stadımız olmadığı halde zirveden hiç kopmadınız. Şimdi stadımız da var. Bizler, size sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Tüm maddi olanaklarımızı da zorlayarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi. Başkanın açıkladığı 3 milyon dolarlık süper prim, oyuncular tarafından memnuniyetle karşılandı.