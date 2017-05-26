Beşiktaş'ta şampiyonluk primi belirlendi

Gaziantepspor karşısında galip gelmesi durumunda bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyecek Beşiktaş'ta oyunculara 300'er bin lira prim verilmesi kararlaştırıldı.

Süper Lig'de 33. haftaya takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Beşiktaş, Gaziantepspor deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde tarihinin 15. şampiyonluğunu ilan edecek.

Teknik heyet ve futbolcular bitime bir hafta kala şampiyonluklarını ilan etmek adına Gaziantepspor maçına hazırlanırken, yönetim de şampiyonluk primini ilan etti.

NTV Spor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla toplantı yapan Başkan Fikret Orman, şampiyonluğun kazanılması halinde 300'er bin lira prim verileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar şampiyonluğa ulaşması durumunda, 25 yıl aradan sonra üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayacak.