Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları sürüyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti, oyuncuları ile kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, Süper Lig'de bugün oynanacak Osmanlıspor maçı öncesi taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaş'ta ilk coşkulu kutlama, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Anadolu Hisarı'na gelen teknik heyet ve oyuncular, burada kendilerini bekleyen tekneyle boğaz turuna çıktı. Boğaz turunda çok sayıda tekne kiralayan taraftarlar da siyah-beyazlılara eşlik etti. Kafile, marşlarla ve tezahüratlarla turu gerçekleştirirken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulunu taşıyan tekne de bir süre oyunculara ve teknik heyete eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcıları, teknede şampiyonluk pastası kesti.

Dolmabahçe'de coşku arttı

Siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncuları taşıyan tekne, Dolmabahçe'ye yanaşırken kendilerini bekleyen binlerce taraftarın coşkusu arttı.

Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de üstü açık otobüsle taraftarları selamladı ve Vodafone Park'a geçti.

Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet, takımın sponsoru Vodafone'un organize ettiği törenle şampiyonluğu kutladı.

Kulüp başkanı Orman, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, Vodafone tarafından eski açık tribününde hazırlanan platformda taraftarları selamladı. Oyuncular ve taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in

"Büyük başkan" şeklinde tezahürat yapması dikkati çekti. Güneş, Fikret Orman'ı futbolcuların arasına davet ederken, Orman da "Şenol Güneş, Şenol Güneş" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar organizasyonda en büyük ilgiyi Ricardo Quaresma ile Demba Ba'ya gösterdi. "Allah-u Ekber" diyerek taraftarların karşısına çıkan Demba Ba, siyah-beyazlılara üçlü çektirdi.

Taraftarların çok sayıda meşale yakması nedeniyle Dolmabahçe'de yoğun bir sis bulutu oluştu.

Bu arada Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bir kupa verdi.