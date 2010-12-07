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Spor

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR DİZ BOYU İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2010 14:40

 -BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR DİZ BOYU İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana kondisyon çalışmaları ile başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından iki grup halinde çalıştı. Bir grup savunma ve hücum organizasyonlarının denendiği bir çalışma gerçekleştirirken, diğer grup ise şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek ve Rıdvan Şimşek ile izinli olan Filip Holosko ve Rodrigo Tello katılmadı. Beşiktaş'ın İspanyol kondisyoneri Carlos Cascallana, ülkesinin Dünya Kupası şampiyonluğunu antrenmanda milli takım forması giyerek kutladı. Çalışmaya İspanya Milli Takım formasıyla çıkan Cascallana, bir süre takımla birlikte bu şekilde koşarken, daha sonra sıcak hava nedeniyle formayı çıkardı.

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