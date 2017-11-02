Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

4 futbolcu sakatlıklarından dolayı maçtan sonra hastaneye gitti

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü haftasında oynadığı Monaco maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic, maçın ardından hastaneye gitti.

Beşiktaş\'ın Monaco ile oynadığı maçta siyah-beyazlı takımda dört sakatlık birden yaşandı. Beşiktaş\'ta Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül ve Dusko Tosic sakatlanarak maç sonu hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yıldız futbolcuların durumu, MR sonuçlarının ardından belli olacak.