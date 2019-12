-BEŞİKTAŞ'TA SAKATLARIN DURUMU BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta en önemli gündem sakat oyuncuların durumu oldu. Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan ve Guti ile Quaresma gibi iki önemli yıldızından da bu nedenle yoksun kalan siyah-beyazlı takımda sakatların tedavisi sürüyor. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, sakat oyuncular hakkında bilgi verirken Guti'yi Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile yapılacak maça yetiştirmek istediklerini söyledi. Düren, yaptığı açıklamada, İspanyol yıldızın çekilen MR'ının temiz çıktığını belirterek, ''Guti'nin kontrollerini yaptık. Şu an her şey iyi. Kendisine yüklemelere başlayacağız. Bu süreç de iyi giderse Sivasspor maçında kesin hazır olur. Kayserispor maçına bile düşünülebilir. İyi giderse hedefimiz Kayserispor maçına bu oyuncumuzu yetiştirmek'' dedi. Takımın bir diğer yıldız oyuncusu Quaresma'nın ise 20 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a geleceğini kaydeden Mete Düren, ''Gelişinin ardından kontrollerini yapacağız. Duruma göre ya burada tedavisi sürecek ya da tedaviye başladığı yerde devam edecek'' diye konuştu. Geldiği günden beri sakatlığı nedeniyle oynama fırsatı bulamayan Fatih Tekke'nin durumuna da değinen siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, şunları söyledi: ''Fatih'i 20 Ekim Çarşamba günü takıma vermeyi planlıyoruz. Bu tarihten itibaren takımla çalışmalara başlar. Bugünkü idmanda sakatlanan Nobre'nin ise ayağına basıldığı için ezikler var. Ama Porto maçında oynamasında bir sıkıntı yok. Ayak bileği burkulan Holosko'yu da yetiştirmeye çalışıyoruz. Erhan ile Ekrem'in tedavileri ise sürüyor.'' -BEŞİKTAŞ-PORTO MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARTILDI Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 Ekim Perşembe günü FİYAPI İnönü Stadı'nda Porto ile oynanacak maçın biletlerinin Biletix'ten satışa çıkarıldığı bildirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde (L) Grubu'nda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını İstanbul'da 1-0, Avusturya'nın Rapid Wien takımını ise deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekibin Porto ile oynayacağı maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst B ve E 375,00 TL VIP Üst A ve F 300,00 TL VIP Alt A ve F 225,00 TL VIP Alt B ve 225,00 TL VIP Alt C ve D 300,00 TL Numaralı Orta 200,00 TL Numaralı Kenar 175,00 TL Kapalı Üst 130,00 TL Kapalı Alt 110,00 TL Yeni Açık 80,00 TL Eski Açık 75,00 TL