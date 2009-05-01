Beşiktaş'ta sakatlarda son durum



Turkcell Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı olarak çalışan siyah-beyazlı takımda oyuncuların, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi.



Siyah-beyazlı ekipte Nobre ile Bobo'nun tedavilerine devam edildiği açıklanırken, hafif sakatlıkları bulunan Tello, Delgado ve Yusuf'un ise takımdan ayrı olarak çalıştıkları belirtildi.



Beşiktaş, yarın akşam yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. )



