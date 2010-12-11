-BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN SAYISI ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, sakat futbolcular kervanına genç futbolcu Necip Uysal da katıldı. Sağ ayak tarak kemiği kırılan Filip Holosko'dan sonra Eskişehirspor maçında sakatlık geçiren Necip Uysal'ın da sol diz iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Maçtan sonra yapılan kontrollerin ardından sakatlığı belirlenen Necip Uysal'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalacağı, genç futbolcunun ikinci yarının ilk maçında formasına kavuşabileceği bildirildi.