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Spor

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 17:51

-BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Beşiktaş'ta, dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Hakan Arıkan'ın bugün taburcu olduğu, sol ayak baş parmağında ödem oluşan Ekrem Dağ'ın ise Medical Park Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Hakan'ın sabah saatlerinde kontrollerinin yapıldığını belirterek, ''Beyin ve boyun tomografileri temiz çıktı. Evine taburcu edildi. Yarın sabah antrenmanından önce son durumuna bakılacak. Bir sıkıntı yoksa idmana çıkacak'' dedi. Ekrem Dağ'ın yapılan kontrollerinde, sol ayak baş parmağında ödem tespit edildiğini anlatan Urgun, ''Antalyaspor maçında oynaması zor görünüyor. Rapid Wien ile 30 Eylül Perşembe günü oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılıyor'' bilgisini verdi. -FATİH TEKKE YARIN BAŞLIYOR- Beşiktaş'a transferin son gününde alınan Fatih Tekke ise yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Fatih'in tedavi programlarını tamamladığı kaydedilirken, tedavisi süren Ferrari'nin de Medical Park Antalyaspor maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Bu arada Tomas Sivok'un tedavisine ülkesinde devam edildiği, kasım ayının son haftasında İstanbul'a döneceği bildirildi.

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