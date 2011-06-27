-BEŞİKTAŞ'TA SAĞLIK KONTROLÜ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları öncesi sağlık kontrolleri başladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzere bugün bir araya gelen siyah-beyazlı oyunculardan Rüştü, Cenk, Rıdvan, Onur ve Umut Maslak Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Kaleciler Rüştü Reçber, Cenk Gönen Umut Kaya'nın yanı sıra genç futbolcular Rıdvan Şimşek ile Onur Bayramoğlu geniş çaplı bir sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Hastanede oyunculara nezaret eden kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, futbolcularda herhangi bir soruna rastlanmadığını söyledi. Beşiktaşlı oyuncuların sağlık kontrolleri yarın ve çarşamba günü gruplar halinde devam edecek.