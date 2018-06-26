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Spor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

İSTANBUL / DHA Beşiktaşlı futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu ve Alpay Çelebi yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçtiler

26 Haziran 2018 15:35

İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu ve Alpay Çelebi yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçtiler.
Acıbadem Sports\'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılarda dün de Gökhan Töre, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Utku Yuvakuran\'ın sağlık kontrolleri yapılmıştı.

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