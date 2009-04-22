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Spor

Beşiktaş'ta Rüştü kadroda yok

22 Nisan 2009 01:37


Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Ankaraspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan kaleci Rüştü maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası'nda yarın Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştılar. Basına kapalı olan antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından bir süre pas antrenmanı yaptılar. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Antrenmana Rüştü, Nobre ve Sivok katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Rüştü ve Sivok'un hafif sakatlıkları bulunduğunu, Nobre'nin ise tedavisinin sürdüğünü söyledi.


Bu arada futbolcular, antrenmanın ardından kampa girerlerken, sakat olan Nobre, kart cezalıları Zapotocny ve İbrahim Toraman'ın yanısıra hafif sakatlığı olan kaleci Rüştü de kamp kadrosuna alınmadılar.


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