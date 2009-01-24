Beşiktaş'ta rota Tijikuzu



Lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son hedef İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un orta saha oyuncusu Razundara Tijikuzu oldu. siyah-beyazlıların, Namibyalı oyuncu için girişimlere başladığı belirtiliyor.



Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin isteği üzerine orta saha için takviye arayışlarına başlayan yönetimin, rotayı İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Tijikuzu'ya çevirdiği iddia edildi.



30 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli aşama kaydettiği öne sürülen Beşiktaş, Namibyalı oyuncu için Anthony Seric'i gözden çıkarırken, Namibyalı oyuncunun alacaklarını da ödemeyi taahhüt etti. Cisse'yle yolları ayırmaya karar veren, ancak aranan kriterlere uygun bir oyuncu bulamayan siyah-beyazlılarda başkan Yıldırım Demirören'in, Tijikuzu transferinde inisiyatifi aldığı da iddialar arasında..



Beşiktaş, devre arasında kadroya dahil ettiği Erkan Zengin'in kulübü Hammarby ile yaşadığı sorunda da mutlu sona ulaştı.



İsveç ekibinin hesabına 100 bin Euro yatırarak, oyuncuyla ilgili gerekli belgeleri alan Beşiktaş'ın resmi evrakları Futbol Federasyonu'na ilettiği ve Erkan'ın bu akşamki Denizlispor maçında forma giyebileceği belirtildi.

