Beşiktaş'ta Robben iddiası!

Vodafone ve Türkiye'nin köklü bir şirketi, dünyaca ünlü Hollandalı yıldız Arjen Robben için sponsor olduğu ve Beşiktaş’ın bu oyuncuyu transfer edeceği iddia edildi.

Sezonu şampiyonlukla taçlandıran Beşiktaş, sponsorların desteğiyle yılın transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Habertürk’ün haberine göre, dünyada ses getirecek bir yıldızla Devler Ligi’ne giriş yapmak isteyen Siyah Beyazlılar, Bayern Münih’te forma giyen 32 yaşındaki Arjen Robben’le temaslarını artırdı. Arena’ya ismini veren Vodafone firmasının yanı sıra Beşiktaş’ın da sponsoru olan, Türkiye’nin önde gelen bir kuruluşunun da bu transfere mali kaynak yaratma sözü verdiği ortaya çıktı.

3 büyüklere, 3 altın portakal!

Başkan Fikret Orman, maddi konularda elinin rahatlamasıyla birlikte dış ilişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları’na tam yetki verip bu transferi bitirmesini istedi. Torunoğulları, Robben’in menajeri ve Bayern Münih’le kıran kırana pazarlık yapıyor. Bu sezon son maçını 5 Mart’ta oynayan ve sakatlığını tamamen atlatan Robben’in bir yıl daha kontratı bulunuyor. Kartal, bu transferi gerçekleştirmesi halinde Robben, Milli Takım’dan yakın arkadaşları Wesley Sneijder ve Robin van Persie'ye Türkiye’de rakip olacak.

Kupa canavarı Robben!

- 2012-13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (B.Münih)

- 2013 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu (B.Münih)

- 2013 FIFA Kıtalararası Şampiyonluğu (B.Münih)

- 5 kez Bundesliga şampiyonluğu (B.Münih)

- 2 kez Premier Lig şampiyonluğu (Chelsea)

- 1 kez La Liga şampiyonluğu (Real Madrid)

- 2010 FIFA Dünya Kupası finalisti