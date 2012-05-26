Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Tayfur Havutçu'nun görevinden ayrılmasının ardından bir süredir teknik adam arayışları içinde olan Siyah-beyazlı yönetim yeni teknik adamını buldu. Beşiktaş Futbol Komitesi, 2005 yılında yaklaşık 8 ay Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yapan Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

'Atom Karınca' lakabıyla Siyah-beyazlı kulüpte 1980-1996 yılları arasında aralıksız futbol oynayan Çalımbay, Siyah-beyazlı kulübün efsane oyuncusu ve efsane kaptanları arasına girmişti.

2005 yılında Vicente del Bosque'nin yerine göreve gelen Çalımbay, 8 aylık görev süresinin ardından Yıldırım Demirören başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi ile yollarını ayırmıştı. Çalımbay, bu tarihten sonra Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve son olarak da Sivasspor'da görev yapıyordu.

Yeni sezon öncesi Sivasspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Çalımbay, sözleşmesinde yer alan, "Beşiktaşla anlaşması halinde Sivasspor'a tazminat ödenmeyecektir" maddesini kullanarak, eski takımına tazminat ödettirmeden geri dönecek.

Beşiktaş Yönetimi sır gibi sakladığı Rıza Çalımbay ismini pazartesi günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.