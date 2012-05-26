T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Siyah-beyazlı yönetim yeni teknik adamını buldu

26 Mayıs 2012 18:21

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Tayfur Havutçu'nun görevinden ayrılmasının ardından bir süredir teknik adam arayışları içinde olan Siyah-beyazlı yönetim yeni teknik adamını buldu. Beşiktaş Futbol Komitesi, 2005 yılında yaklaşık 8 ay Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yapan Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

'Atom Karınca' lakabıyla Siyah-beyazlı kulüpte 1980-1996 yılları arasında aralıksız futbol oynayan Çalımbay, Siyah-beyazlı kulübün efsane oyuncusu ve efsane kaptanları arasına girmişti.

2005 yılında Vicente del Bosque'nin yerine göreve gelen Çalımbay, 8 aylık görev süresinin ardından Yıldırım Demirören başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi ile yollarını ayırmıştı. Çalımbay, bu tarihten sonra Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve son olarak da Sivasspor'da görev yapıyordu.

Yeni sezon öncesi Sivasspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Çalımbay, sözleşmesinde yer alan, "Beşiktaşla anlaşması halinde Sivasspor'a tazminat ödenmeyecektir" maddesini kullanarak, eski takımına tazminat ödettirmeden geri dönecek.

Beşiktaş Yönetimi sır gibi sakladığı Rıza Çalımbay ismini pazartesi günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ETİKETLER

beşiktaşrıza çalımbayteknik direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24