T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

 Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta  bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

26 Mart 2018 20:44

 Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ\'ta  bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Olay Beşiktaş Çırağan Caddesi\'ndeki bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.  Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı.
Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAN İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞOlay BeşiktaşCaddesiEdinilenKavgadaOlayYaralıHamidiye Etfal EğitimAraştırma HastanesiPolisFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24