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Spor

BEŞİKTAŞ'TA RAPID WIEN MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 15:37

-BEŞİKTAŞ'TA RAPID WIEN MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Beşiktaş, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Aralık Çarşamba günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu son maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma koşularıyla başlayan antrenmanın ilk bölümünde istasyon ve şut çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, yarı sahada yaptığı kontrollü pas çalışmalarının ardından çift kalede taktik maçı oynadı. Tedavisi ülkesi Brezilya'da devam eden Bobo, izinli olan Yusuf Şimşek ve Fatih Tekke, tedavileri süren Rüştü Reçber, Ekrem Dağ, Onur Bayramoğlu, İbrahim Toraman, Necip Uysal ve ameliyat olan Filip Holosko bugünkü çalışmaya katılmadı. Nihat Kahveci takımdan ayrı olarak hazırlıklarına devam ederken sakatlıkları geçen Nobre, Quaresma, Ferrari, Sivok ve Ersan takımla birlikte çalıştı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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